«Es tut weh» - Renato Steffen verpasst wegen Verletzung die Europameisterschaft

Die Saison ist für Renato Steffen zu Ende. Der 29-jährige Spieler des VFL Wolfsburg leidet seit Anfang März an einer Bandverletzung im linken Sprunggelenk. Am Montag wurde klar: Der Schweizer Nati-Spieler kehrt in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurück.

In 21 Spielen der diesjährigen Bundesliga-Saison war Steffen an neun Toren direkt beteiligt. Für die Schweizer Nati lief er bislang in 12 Spielen auf und bereitete zwei Treffer vor. Es ist nicht die erste EM, die Steffen aufgrund einer Verletzung verpasst. 2016 konnte er in Frankreich wegen eines Muskelfaserrisses nicht teilnehmen. An der WM 2018 stand er nicht im Aufgebot.