Mit dem Arkana bringen die Franzosen erstmals ein SUV-Coupé auf den Markt

Ein massentaugliches Modell

Nun dringt Renault mit dem Arkana in dieses Segment vor. Mit 31'800 Franken ist die Basisversion so teuer wie bei manch anderem SUV-Coupé allein die Summe der Optionen. Aber nicht nur preislich gibt sich der Franzose massentauglich. Stolze Front, sportliche Silhouette, fliessendes Heck – die Form ist typisch SUV-Coupé, das Format mit 4,57 Metern Aussenlänge und 1,82 Metern Breite aber kompakt. Man sitzt in beiden Sitzreihen bequem, der Kofferraum bietet beachtliche 513 Liter beziehungsweise 480 Liter in der Hybrid-Version. Und im Innenraum ist alles da, was im beliebten C-SUV-Segment erwartet wird: komfortable Sitze, digitale Instrumente und ein leicht bedienbares Infotainmentsystem.