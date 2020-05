Französischer Autobauer

Renault streicht 15’000 Stellen

Der kriselnde französische Autokonzern baut seine Unternehmensstruktur massiv um: Das bedeutet einen immensen Verlust an Arbeitsplätzen.

Der Autobauer ist seit Jahren in Schieflage. Ein Fahrzeugmechaniker in einem französischen Renault-Werk.

Der kriselnde französische Autobauer Renault will weltweit rund 15’000 Arbeitsplätze abbauen. Verhandlungen darüber hätten mit den Gewerkschaften begonnen, teilte der Konzern am Freitag mit. Durch die Restrukturierungen sollten in den kommenden drei Jahren zwei Milliarden Euro eingespart werden, bekräftigte Renault frühere Pläne.