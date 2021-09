Mit dem Mégane E-Tech baut Renault ihr Elektro-Angebot weiter aus

An der IAA in München (noch bis 12. September) hat Renault den Mégane E-Tech enthüllt. Der bullig gestaltete Fünftürer soll ab nächstem Frühling unter anderem gegen den VW ID 3 antreten. Weit in die Ecken des 4,21 Meter langen Kompaktwagens gerückte Räder sorgen für kurze Überhänge und ermöglichen einen Radstand von 2,70 Metern. Das sorgt für einen entsprechend geräumigen Innenraum: Vor allem für die Hinterbänkler bietet der Elektro-Mégane viel Knie- und Kopffreiheit. Die allerdings müssen beim Einsteigen den Kopf stärker einziehen als üblich – wegen der nach hinten abfallenden Dachlinie. Das Gepäckabteil ist mit 440 Litern urlaubstauglich, die Ladekabel sind praktisch in einem Staufach untergebracht.