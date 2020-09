Amüsierte Kommentare

Auch die Tiktok-Gemeinde amüsiert sich in der Kommentarspalte über den Pannenstreifen-Fahrer und fragt sich nun, wie man mit diesem Fahrverhalten überhaupt an einen Führerschein kommt: «Was bei uns in Obwalden alles rumfahren darf. Da frag ich mich manchmal schon, wo die die Prüfung gemacht haben», sagt ein Benutzer. «Führerschein gewonnen?», fragt eine Userin. «Nein, auf Wish bestellt», wird ihr geantwortet.