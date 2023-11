René Benkos Firma Signa braucht dringend sehr viel Geld

1 / 4 Das Signa-Firmenimperium von René Benko ist in grosser Geldnot. imago images/Eibner Europa Benkos Firma Signa hält unter anderem Beteiligungen an … IMAGO/Michael Gstettenbauer … Galeria Kaufhof und … IMAGO/Michael Gstettenbauer

Darum gehts Dem Globus-Mitbesitzer René Benko und seiner Firma Signa Prime geht es nicht gut.

Ein hochrangiger Manager von Signa äusserte, dass es derzeit keine finanziellen Mittel mehr gebe.

Im Bezug auf die Globus-Kette müsse man sich aber keine Sorgen machen, heisst es.

In den nächsten Tagen wird voraussichtlich die Zukunft von Signa Prime, dem von finanziellen Schwierigkeiten geplagten Immobilienzweig des österreichischen Milliardärs René Benko, entschieden. Damit steht auch die Zukunft des Signa-Imperiums auf dem Spiel, das Benko im Laufe der Jahre aufgebaut hat und mit dem er bedeutende Investoren überzeugte, ihm ihr Kapital anzuvertrauen.

Bereits jetzt haben sich einige der Investoren entschieden, auszusteigen, da die Situation düster aussieht. Derzeit sind sämtliche Bauprojekte von Signa in Deutschland und Österreich zum Stillstand gekommen. In Hamburg sind insbesondere das Einkaufszentrum am Gänsemarkt und das prestigeträchtige Elbtower-Projekt von den Auswirkungen betroffen.

Es gab Gerüchte, dass der in der Schweiz lebende Logistikunternehmer Klaus Michael Kühne als Investor für Signa einspringen könnte, aber diese Gerüchte wurden schnell entkräftet, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. «Die Kühne Holding ist von einem Elbtower-Engagement weit entfernt und lediglich an dem einen oder anderen Gespräch über Teil- oder Gesamtlösungen in Sachen Signa Prime am Rande beteiligt», erläutert Kühne gegenüber dem «Hamburger Abendblatt» die Situation seiner Firma.

Benko braucht Hunderte Millionen Franken

Ein hochrangiger Manager von Signa äusserte, dass es derzeit keine finanziellen Mittel mehr gebe. In den kommenden Tagen sei dringend Kapital erforderlich, ansonsten würde der Immobilienbereich in den nächsten Wochen zusammenbrechen. Es wird von bis zu 300 Millionen Euro gesprochen, die als dringend benötigte Finanzspritze dienen sollen, um die Insolvenz abzuwenden, zumindest für die nächsten Wochen, möglicherweise sogar Monate. Niemand weiss genau, wie ernst die Lage von Signa Prime tatsächlich ist. Danach wären weitere Hunderte Millionen erforderlich, um den Bereich zu sanieren.

Berichten zufolge führt René Benko angeblich Verhandlungen mit dem Staatsfonds von Saudi-Arabien, dem Public Investment Fund, über eine Finanzspritze in Höhe von «dreistelligen Millionenbeträgen». Diese Informationen wurden von der Nachrichtenseite «Business Insider» veröffentlicht. Sollte dem wirklich so sein, sei es ein absoluter Alleingang Benkos, so die Signa-Prime-Quelle gegenüber der «SonntagsZeitung».

Was passiert mit Globus?

Aus Schweizer Sicht stellt sich die Frage, was mit Globus geschehen würde, wenn Signa zahlungsunfähig werden würde. Signa und die thailändische Central Group besitzen jeweils 50 Prozent des Geschäfts und der Immobilien. Eine mit dem Geschäft in der Schweiz verbundene Person beruhigt gegenüber der «SonntagsZeitung» die Situation und erklärt, dass es keinen Grund zur Panik gibt.

Während sich die anderen Bereiche von Signa inmitten eines Sturms befinden, sei Globus «absolut sicher». Das operative Geschäft sei nahezu schuldenfrei, es bestünde lediglich ein niedrig verzinstes Darlehen mit langer Laufzeit. Dieses könne jedoch aus dem operativen Geschäft beglichen werden. Globus bleibt stabil, auch weil die Warenhauskette keine Finanzmittel von Signa bezieht. Derzeit werden keine Gespräche geführt, um potenzielle Investoren zu identifizieren, die im Falle eines Zusammenbruchs von Signa übernehmen könnten.

Banken mit Beziehungen zu Signa werden überprüft

Jetzt stellt sich die Frage, ob die erwarteten 150 bis 300 Millionen Euro tatsächlich aufgebracht werden können und ob diese Summe ausreicht, um das drohende Aus von Signa zu verhindern. Zusätzlich schwebt die Bedrohung einer Sonderprüfung der Signa-Kredite durch die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank wie ein Damoklesschwert über dem Reich von René Benko. Offensichtlich werden alle Banken, die Geschäftsbeziehungen zu Signa unterhalten, einer Überprüfung unterzogen.

Wie lange sich Benkos Firma noch über Wasser halten kann, weiss niemand so genau. Das Schicksal von Signa könnte bereits in den kommenden Tagen oder Wochen besiegelt sein.