Im Oktober 2020 sperrte die Polizei das Des-Alpes-Areal in Interlaken grossräumig ab.

Starkoch René Schudel will das Des Alpes im Frühsommer neu eröffnen.

Im vergangenen Oktober wurde der Wirt des Restaurant Des Alpes in Interlaken tot aufgefunden.

Das Restaurant Des Alpes in Interlaken BE hat einen neuen Pächter. Wie der «Blick» berichtet, will Starkoch René Schudel das Lokal übernehmen und im Frühsommer neu eröffnen.