Anzeigen und Polizeieinsätze - Renitente Patienten und Angehörige attackieren Spitalpersonal

Das Universitätsspital Basel hat in der Corona-Krise häufig mit renitenten Patientinnen, Patienten und deren Verwandten zu tun.

Am Universitätsspital Basel (USB) kümmern sich Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger um Corona-Patienten. Das Pflegepersonal kämpft nicht nur rund um die Uhr gegen ein hartnäckiges Virus sondern auch mit renitenten Angehörigen, Massnahmenskeptikern, und der Ignoranz einiger Besucherinnen und Besucher. «Es gibt Leute, die keinerlei Vorschriften akzeptieren. Es gibt Maskenverweigerer, Menschen, die das Besuchsverbot nicht akzeptieren wollen oder die Zeiten überschreiten. Es gibt Zutritte von Leuten, die wissen, dass sie positiv getestet sind, falsche Zertifikate en masse und so weiter», sagt Mediensprecher Nicolas Drechsler gegenüber dem Onlineportal «Bajour» .

Deeskalieren muss in erster Linie das Pflegepersonal. Besonders auf der Notfallstation liegen die Nerven blank. «Patientinnen und Patienten, sowie deren Angehörige sind zum Teil sehr uneinsichtig und wollen nicht verstehen, dass es nicht nur um sie geht, sondern auch um den Schutz aller anderen anwesenden Personen», schildert Daniel Simon, Präsident des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner beider Basel auf «Bajour».

Positiv Getestete wollen im Spital Verwandte besuchen

Schon mehrfach musste das Universitätsspital wegen Drohungen gegen Leib und Leben Anzeige erstatten, so Drechsler. Eine Anzeigenstatistik kommuniziert das Spital nicht. Zu Polizeieinsätzen komme es «mehrmals pro Monat». Dies stehe jedoch nicht zwingend mit der Pandemie im Zusammenhang, so Drechsler gegenüber 20 Minuten. «An einem Spital gibt es oft sehr emotionale Situationen in denen Menschen sich vergessen, es geht manchmal um Leben und Tod und unsere Klientel widerspiegelt die Gesamtheit der Gesellschaft, da hat es auch mal einen schwierigeren Patienten oder eine schwierigere Patientin drunter», sagt der USB-Sprecher.