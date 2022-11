Bazenheid SG: Brand in Ausschaffungsgefängnis

Am Donnerstag brannte im Ausschaffungsgefängnis Bazenheid eine Zelle. Zum Brand kam es, als ein Häftling eine Schaumstoffmatratze anzündete.

Am Donnerstagnachmittag kam es im Ausschaffungsgefängnis in Bazenheid zu einem Brand in einer Zelle. Laut der Kantonspolizei St. Gallen wurde kurz nach 13 Uhr ein Brandalarm aus einer Zelle ausgelöst. Die Gefangenenbetreuer und Polizeiangehörigen, die sich im Gebäude aufhielten, konnten die vier Häftlinge sofort evakuieren.