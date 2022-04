Ihm drohte eine Strafe – Ferrari kann aufatmen – WM-Leader Leclerc darf seine Pole behalten

Am Samstagmorgen (Schweizer Zeit) fand das Qualifying für den Grossen Preis von Australien statt.

Stunden nach dem Qualifying vor dem Grossen Preis von Australien kam es nochmals zu Unruhe. Einerseits gab die Renn-Jury bekannt, dass Alex Albon im Williams disqualifiziert wird. Der Formel-1-Fahrer, der nicht über das Q1 hinauskam, hatte zu wenig als den vorgeschriebenen Liter Benzin im Tank. Williams verzichtete auf einen Einspruch, nachdem der Stall bestätigt bekam, dass Albon das Rennen am Sonntag (sieben Uhr, live im Ticker) bestreiten darf.

Doch das war nicht alles. So drohte Ferrari-Pilot Charles Leclerc plötzlich Ärger. Der Monegasse sicherte sich am Samstagmorgen (Schweizer Zeit) die Pole-Position und fuhr in 1:17,868 Minuten die mit Abstand schnellste Runde im Albert Park. Er verdrängte Titelverteidiger Verstappen im Red Bull mit 0,286 Sekunden Vorsprung. Knapp dahinter landete Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei. Doch plötzlich stellte sich die Frage: Verliert der 24-Jährige seine Australien-Pole wieder?