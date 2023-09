«mythen»: Schweizer Studenten holen mit E-Auto Weltrekord

Herr Bernard, Ihr Team hat einen Weltrekord aufgestellt. Wie fühlt es sich an, Weltrekordhalter zu sein?

Yann Bernard: Unbeschreiblich! Wir können es immer noch nicht fassen. Mit der Bestätigung von Guinness schreiben wir uns in die Geschichtsbücher ein. Wir sind das erste Team, das mit einem Elektrofahrzeug in unter einer Sekunde von 0 auf 100 km/h beschleunigt hat. Das Projekt hat viel von uns abverlangt. Wir alle haben unsere freien Wochenenden in der Werkstatt verbracht. Das Ziel erreicht zu haben, sogar unterboten zu haben, ist eine Genugtuung.

0,956 Sekunden von 0 auf 100 km/h sind mehr als 0,5 Sekunden schneller als der bisherige Rekord von einem Team der Universität Stuttgart. Was war der entscheidende Faktor dafür, dass Sie so viel schneller sein konnten?

Liegt mit diesem Konzept in Zukunft noch eine schnellere Zeit drin oder muss das Auto dafür ganz neu gedacht werden?

Der Akademische Motorsportverein Zürich (AMZ) ist seit 2006 daran, immer schnellere Beschleunigungswerte zu erzielen. Seit 2010 rein elektrisch. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Fähigkeiten, Ihre Zeit und Ihr Herzblut in ein Rennauto zu stecken?

Der AMZ baut seit eh und je Rennwagen und begeistert damit die Studenten. Als Projekt während des Studiums finden die Studenten den Weg in den AMZ und erleben mit dem Bau des Rennautos, was es bedeutet, in einem Team zusammen an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und mit einem Auto an einem Rennen teilzunehmen. Warum Rennwagen? Es gibt das Formula-Student-Germany-Reglement, nach dem viele Universitäten in ganz Europa Rennwagen bauen und an Rennen gegeneinander antreten.