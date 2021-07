Ajla Del Ponte schrieb Schweizer Leichtathletik-Geschichte! Als erste Schweizerin überhaupt lief die Tessinerin über 100 Meter in einem Olympia-Final! Die 25-Jährige wurde in ihrem Halbfinal Zweite und sicherte sich so das direkte Final-Ticket. Einige Minuten später legte Mujinga Kambundji nach. Auch die Bernerin lief als Zweite in den Final. Unglaublich!