Laura Kraihamer: Gullwing-Abenteuer mit der KTM-Rennfahrerin

Seit 2021 im IWC Racing Team

Als ob das nicht genug wäre, gehört sie seit 2021 auch dem IWC Racing Team an. Für die Uhren-Manufaktur aus Schaffhausen nimmt sie mit Classic Cars an verschiedenen Rennen teil. In Arosa durfte sie den legendären Mercedes-Benz 300 SL Gullwing die kurvenreiche Strecke ins Bündner Bergdorf hoch pilotieren. Zuvor sass sie 2022 am «the ICE» in St. Moritz und 2021 am Goodwood Members Meeting am Steuer des IWC-Gullwing. «Zeit spielt in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich habe zwar nicht viele freie Wochenenden, darf dafür aber so viele coole Sachen wie hier erleben. Ich geniesse jede Sekunde davon. Und darum fahre ich für das IWC Racing Team», so Laura.