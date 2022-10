Zürich: Polizei trägt Mitglieder von Renovate Switzerland von der Strasse – Verkehr läuft wieder

Nicolas Presti, 30, Kellner: «Heute ist die zweite Blockade, an der ich teilnehme. Ich hasse es, das zu tun, aber ich sehe wirklich keine andere Lösung mehr. Ich habe Angst um meine Zukunft, denn wenn wir weiterhin so viel Öl und Gas verbrauchen, wird meine Generation unvorstellbare Schrecken erleben: Massenmigration, Hungersnöte, Kriege, Gewalt und Tod überall um uns herum. Ich flehe den Bundesrat an, dies nicht zuzulassen, aus Liebe zu unserem Land und dem Leben auf der Erde.»

Gilbert Rossier, 47, Sportlehrer: «Ich bin schon mehrmals verhaftet worden und habe einige Nächte im Gefängnis verbracht. Ich habe vier Töchter und das Einzige, was ich verlange, ist, dass sie das Recht auf eine Zukunft und ein lebenswertes Leben haben, so wie ich es auch hatte. Es ist völlig absurd, dass die Untätigkeit des Bundesrates mich dazu bringt, dies zu tun. Das Einzige, was er machen müsste, wäre, 100’000 Menschen in Bauberufen auszubilden, um die schlecht gedämmten Häuser in der Schweiz zu renovieren.»