Renovate Switzerland: Langsamer Marsch in Lausanne

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten sind in der Vergangenheit mit Klebe-Aktionen aufgefallen.

In Lausanne wurde der Verkehr verlangsamt, dieser «langsame Marsch» sei der erste von insgesamt 16 in der ganzen Schweiz.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Renovate Switzerland verlangsamen am Mittwoch den Verkehr in Lausanne. Dieser «langsame Marsch» sei der erste von insgesamt 16 in der ganzen Schweiz, wie es heisst. Man wolle damit «die absurde Langsamkeit der Schweizer Politik angesichts der Abscheulichkeiten der Klimakrise» symbolisieren und «die von einem Gerechtigkeitsgefühl geprägten Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewaltfreien Aktionen aufrufen».