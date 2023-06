Keller-Sutter lässt Glarner wegen Sanitätern auflaufen

Der Nationalrat will das Zollgesetz doch weiter beraten und nicht zurück an den Absender schicken. In einer ungewohnt scharfen Rede warnte Kommissionssprecher Markus Ritter (Mitte) genau davor. Die Zollrevision sei ein «unausgereiftes Mammutprojekt». Alleine die Fahne, also das Dokument, wo alle Änderungsanträge für das Parlament drinstehen, umfasst 461 Seiten und macht Änderungen bei nicht weniger als 57 Gesetzen. Das dürfte Rekord in der Geschichte der Eidgenossenschaft sein. Ritters Fazit: So ein schlecht ausgearbeitetes Gesetz habe es in der Geschichte der Schweiz noch nicht gegeben.