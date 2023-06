BVG Reform: Das Referendum gegen die Pensionskassen-Reform wurde am Dienstag eingereicht.

«Innerhalb kürzester Zeit haben wir über 140’000 Unterschriften zusammen bekommen. Das zeigt, dass die Menschen eine anständige Rente wollen.» So SP Co-Präsidentin Mattea Meyer.

Das Nein-Bündnis hat über 140'000 Unterschriften gesammelt – das sind fast dreimal so viele wie nötig.

Das Referendum gegen die Pensionskassen-Reform wurde am Dienstag eingereicht.

Doch linke Kreise halten die Reform für eine «Mogelpackung», sie sprechen von einem Rentenabbau bei höheren Beitragszahlungen und haben das Referendum ergriffen. Nach rund drei Monaten übergaben sie 141’726 Unterschriften der Bundeskanzlei – nötig gewesen wären 50’000 Unterschriften. «Das zeigt, dass die Menschen eine anständige Rente wollen und sich nicht veräppeln lassen», so SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer.

SP-Chefin warnt vor Verschlechterung für Frauen

Meyer ortet ein «Abzocker-Problem» bei den Pensionskassen: «Wir, die Versicherten, sind nicht die Gewinner bei der zweiten Säule. Es gibt aber Gewinner in diesem Spiel und das sind die Banken und Versicherungen.» Diese verdienen laut Meyer mit dem Vorsorgegeld der Bevölkerung pro Jahr Milliarden.

Ich werde an der Urne ganz klar mit Nein abstimmen.

Ich werde an der Urne ganz klar mit Nein abstimmen.

Ich werde an der Urne ganz klar mit Nein abstimmen. Die Schweiz muss die zweite Säule stärken und darum stimme ich Ja. Ich habe mich noch nicht darüber informiert.

Was ist deine Meinung zur BVG-Reform?

Linke «Blockadepolitik»

Von einem «gelungenen Kompromiss» spricht hingegen das bürgerliche Ja-Komitee zur Rentenreform in einer Medienmitteilung. Die Eintrittsschwelle in die berufliche Vorsorge werde gesenkt, was vor allem Teilzeitbeschäftigten zugutekomme, da ein grösserer Teil ihres Lohnes künftig versichert sei.