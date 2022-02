Egerkingen SO : Rentner donnert mit Auto in Fensterfront des Coop Egerkingen

Ein älterer Autolenker ist am Dienstag kurz nach 16 Uhr in die Fensterfront des Einkaufszentrums Gäupark in Egerkingen gekracht und landete in der Auslage. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

1 / 3 Der Wagen des betagten Lenkers kam kurz vor dem Kiosk zum Stehen. 20 Minuten News-Scout Der Wagen durchbrach die Glasfront fast vollständig. 20 Minuten News-Scout Der Unfall ereignete sich im Gäupark in Egerkingen. Google Street View

Zum Vorfall kam es um etwa 16.15 Uhr, wie der Solothurner Kapo-Mediensprecher Andreas Mock bestätigt. Ein älterer Herr hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte heftig in die Glasfront der Coop-Filiale. Kurz vor dem Kiosk kam das Auto zum Stehen. Bei der Unfallfahrt wurde laut Mock eine Frau leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital. Im Auto sollen sich zwei Personen befunden haben, beide blieben unverletzt.

Der Fahrer wurde anschliessend befragt und sein Auto abgeschleppt. Warum der Mann in die Fensterfront fuhr, soll nun eine Untersuchung zeigen.

Laut einem News-Scout, der den Zwischenfall mitbekam, gab es einen lauten Knall. «Wenige Meter nebenan ist das Coop-Restaurant», sagt er. «Wäre der Wagen dort hineingefahren, wäre das Ganze möglicherweise nicht so glimpflich abgelaufen.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!