Zürich: Am Donnerstagabend nahm die Stadtpolizei Zürich im Kreis 9 einen Rentner fest, der illegal Bäume fällte.

Am Donnerstagabend, dem 25. Mai, wurde ein Rentner von der Stadtpolizei Zürich im Kreis 9 verhaftet. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung am Dienstag schreibt, habe der Mann illegal Bäume gefällt. Ende April erstattete ein Mitarbeiter von Grün Stadt Zürich bei der Stadtpolizei Zürich Anzeige. Er erklärte, dass im Stadtwald, am Schwendenholzweg, während der letzten Monate über hundert Bäume illegal gefällt wurden. Zudem seien bei einigen Mammutbäumen Äste abgesägt worden.