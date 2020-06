Telefon-Streich

Mann wird seit neun Jahren mit unbestellten Pizzen beliefert

In Belgien wird ein Rentner Opfer eines kuriosen Telefonstreichs: Seit neun Jahren sendet ihm ein Unbekannter ganz unaufgefordert Pizzen nach Hause. Die Polizei konnte den Unbekannten noch nicht ausfindig machen.

So lange schon wird der 65-jährige Belgier mit unbestellten Pizzen «belästigt». Wer dahinter steckt, weiss Van Landeghem nicht.

«Ich zittere, sobald ich ein Moped höre», sagt Jean Van Landeghem. Seine Angst hat aber nicht etwa mit einem Motorradunfall zu tun, sondern mit Pizzen. Seit neun Jahren erhält der Rentner aus Belgien immer wieder Pizza-Bestellungen, die er nie aufgegeben hat. Das erste Mal passierte es 2011, als er eine Ladung Pizza nach Hause geliefert bekam. Der Belgier dachte anfangs, es handle sich um einen Adressfehler. Doch die Ankunft der Pizzen hat seitdem nicht mehr aufgehört. «Es passiert an Wochentagen, aber auch an Wochenenden, eigentlich zu jeder Zeit», so Van Landeghem gegenüber «Het Laatste Nieuws».