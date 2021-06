Telefonbetrüger - Rentner wollten «falsche Polizisten» überführen, aber Polizei hatte keine Zeit

Die 76-jährige Rentnerin habe schnell bemerkt, dass es sich um eine Masche handle. Darauf habe ihr Ehemann gleichzeitig auf einem zweiten Telefon den Notruf gewählt. «Es heisst ja immer: Bei Verdacht 117 anrufen», erzählte der 79-Jährige gegenüber der Zeitung. Dort wurde ihm gesagt, seine Frau solle mitmachen und die falschen Polizisten so lange wie möglich am Telefon behalten, bis zivile Beamte vorbeikommen können.

«Fast eine Stunde hat meine Frau die Männer am Telefon hingehalten», so der Rentner zur «bz». Sie müsse auf ihren Mann warten, der gerade in Liestal sei. Sie könne auch ein Taxi zur Bank nehmen, sagt einer der beiden Männer, das würde von der Staatskasse übernommen. Doch die Frau blieb stur: «Rufen Sie doch in 15 Minuten wieder an.» Die falschen Polizisten gaben nach.