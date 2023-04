«Money Mule»-Masche: Rentnerin wegen Geldwäscherei verurteilt 

Zum «Money Mule» wurde auch Margrit B.* Die 66-Jährige aus dem Raum Thun wurde Anfang 2022 über Facebook von einem angeblichen Kriegsgeneral aus dem Jemen kontaktiert, dem sie zunächst Geld für ein Flugticket, ein Handy und Weiteres sendete. Schliesslich forderte der Mann sie auf, ihm drei Bankverbindungen anzugeben. Weil Margrit B. nur über ein einziges Konto verfügte, eröffnete sie in seinem Auftrag zwei weitere, unter anderem bei der Postfinance. Sie tat dies «trotz Warnhinweisen von Bankangestellten und Freunden sowie eigener Zweifel, dass es sich um Betrug handeln könnte», wie die Berner Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl festhält.

Spuren führen nach Benin

So interessierte sich einer der Geschädigten etwa für eine inserierte Grafikkarte und bezahlte via Twint 750 Franken auf das Postkonto der Bernerin ein. Weil das Geld angeblich nicht ankam, tätigte der Facebook-User zwei weitere Transaktionen auf die anderen beiden Konten. Insgesamt überwies er rund 7900 Franken. In den acht im Strafbefehl aufgelisteten Fällen ergaunerte die Täterschaft rund 12’000 Franken. Auch bei 28 weiteren Gutschriften auf Margrit B.s Konten geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass es sich um Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten handelt. Ein Grossteil dieser Gelder wurde an unbekannte Dritte weitergeleitet, nur ein kleiner Teil den Geschädigten zurückvergütet.