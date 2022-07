Hochwald SO : Rentnerin tot aufgefunden – Person festgenommen

In Hochwald wurde eine Rentnerin tot aufgefunden. Ein Gewaltdelikt steht dabei im Vordergrund. Eine Person wurde vorläufig festgenommen.

Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ging bei der Solothurner Polizei die Meldung über eine tote Rentnerin in Hochwald SO ein. «Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen der Polizei Kanton Solothurn, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshelikopter zum Einfamilienhaus aus», teilte die Kantonspolizei Solothurn in einem Communiqué mit. Die Rentnerin sei jedoch bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstorben, heisst es weiter.