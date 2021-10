Amriswil TG – Rentnerin will Busse nicht bezahlen – und muss 4 Tage ins Gefängnis

Die 77-Jährige wartete am Donnerstagmorgen bis sie von der Polizei abgeholt wurde.

So oder so ähnlich wird für die nächsten vier Tage das Zuhause von Agatha Bortolin aussehen. (Symbolbild)

Am Donnerstagmorgen trat sie ihre viertägige Haft an.

Anstatt eine Busse zu zahlen, will Agatha Bortolin (77) aus Amriswil TG ihre Strafe im Gefängnis absitzen.

Agatha Bortolin (77) hat sich für ihren Haftantritt ein Kostüm zusammengestellt mit der Aufschrift «Ich war es NICHT». Am Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr musste sie ihre viertägige Haft im Kantonsgefängnis Frauenfeld antreten.

«Nichterscheinen hat die polizeiliche Einlieferung zur Folge», heisst es in ihrer Vorladung zum Strafantritt, was bedeutet, dass Bortolin zu Hause abgeholt wird. Sie wird auf die Beamten und Beamtinnen warten und wie all ihren Gästen einen Kaffee anbieten, wie sie gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt.