Rentnerin aus Engelburg SG wird gebüsst, weil sie einen fremden Kater fütterte

Es kommt immer wieder vor, dass Personen fremde Katzen füttern. Selten führt dieses Verhalten zu einer Busse. Doch in Engelburg SG hat ein monatelanger Nachbarschaftsstreit dazu geführt, dass Vreni Bänziger eine Busse von 650 Franken zahlen soll. Wie das «St. Galler Tagblatt» (Bezahlartikel) schreibt, sei ihr im vergangenen Oktober ein Kater zugelaufen, der über eine Katzenklappe ins Innere ihres Wohnblocks gelangte. Da der Kater ihr nachläuft, meldet sich die Rentnerin beim Tierschutzverein der Stadt St. Gallen. Es wird eine Meldung bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale erfasst. Doch auf diesen Aufruf meldet sich niemand, weshalb Bänziger meint, der Kater sei ausgesetzt worden.

Dieser streicht weiterhin durchs Quartier und dringt in Wohnungen ein. Auch bei Bänziger meldet sich der Kater immer wieder. Mal verschwindet er einige Tage, doch er kommt immer wieder zurück. Zu Beginn will Bänziger den Kater nicht hereinlassen, aber mit der Zeit gibt sie nach. «Ich habe immer gehofft, dass sich jemand meldet», sagt sie.

Kater führt zu Nachbarschaftsstreit

Der Grund, wieso sich niemand meldet ist einfach: Die eigentliche Besitzerin des Katers ist es sich gewohnt, dass er für mehrere Tage verschwindet. Aber er kehre immer wieder zurück. Sie merkt aber mit der Zeit, dass ihr Kater immer weniger isst und nimmt deshalb an, dass er woanders gefüttert wird. Dem Kater wird ein Halsband angelegt. «Doch immer wenn er nach Hause kam, war es wieder weg», sagt die Besitzerin.

Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch heisst es bei Art. 720a: Wer ein verlorenes Tier findet, hat unter Vorbehalt von Artikel 720 Absatz 3 den Eigentümer davon zu benachrichtigen und, wenn er ihn nicht kennt, den Fund anzuzeigen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar und muss mit einer Busse rechnen. Ab dem Zeitpunkt der Meldung beginnt eine zweimonatige Frist. Findet sich der Besitzer in dieser Zeit nicht, geht das Tier als Eigentum auf den Finder über. Heisst, er darf es behalten.

Aktuell befinden sich über 4000 Meldungen mit vermissten Katzen in der STMZ-Datenbank.

Laut Beatrice Baumann, Präsidentin Tierhilfe Schweiz, besteht bei zugelaufenen Tieren eine Meldepflicht. «Man sollte ein zugelaufenes Tier melden, nach einem Chip untersuchen lassen und bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale STMZ eintragen», so Baumann. Diese Mühe würden sich viele aber nicht machen. Die Polizei, Gemeindearbeiter sowie Tierschutzorganisationen verfügen über solche Chip-Lesegeräte.

Fremde Katzen werden oft von Personen gefüttert. So erging es Jennifer Rosenberger aus Altstätten. Ihre Katze sei jeweils tagelang verschwunden und kehrte nach einer fremden Wohnung riechend zurück.

Die Besitzerin möchte wissen, wo sich ihr Kater aufhält und beschliesst, ihm einen GPS-Tracker anzulegen. Durch den Tracker erfährt sie, dass er bei Bänziger Zeit verbringt. Sie sucht das Gespräch mit der Rentnerin, was aber in einen Streit mündet. Dieser eskaliert ein paar Tage später, da der Kater noch immer herüberwandert. Die Nachbarschaft wird mit Zetteln informiert, dass der Kater nicht mehr gefüttert werden soll.

Anzeige eingereicht

Da der Kater am 7. Januar ohne Halsband nach Hause kommt, geht die Besitzerin abermals zu Bänziger und sieht, wie ihr Kater aus der Wohnung der Rentnerin kommt. «Aus meiner Sicht ist Frau Bänziger nicht einsichtig. Das Tier hat ein Daheim», sagt sie und zeigt Bänziger an. Die Staatsanwaltschaft befindet sie für schuldig der «mehrfachen geringfügigen Aneignung» und erlässt einen Strafbefehl von über 650 Franken.

Vreni Bänziger möchte die Busse nicht bezahlen und hat Einspruch eingelegt. «Ich habe gemacht, was man erwarten kann. Die zugelaufene Katze dem Tierschutz gemeldet und sie so lange gefüttert», findet sie. Sie habe aber nie geprüft, ob der Kater gechippt sei. Das sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Dem Kater gehe es weiterhin gut.