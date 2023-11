Report aus dem Wallis: «Brauchts das?» gegen «es ist toll» – Zermatt-Rennen polarisieren

Am Wochenende kommt es womöglich in Zermatt zu einer Premiere. Ein Weltcuprennen steht an. Wie stehen die Zermatter selber dazu?

Darum gehts Die Zermatt-Rennen polarisieren.

Die Einwohner sind allerdings vom Event überzeugt.

Auch wenn es teilweise kritische Stimmen gibt.

Die Spitze des Matterhorns war in den vergangenen Tagen von Zermatt aus nur selten zu sehen. Zu viele Wolken sind in den letzten Tagen aufgezogen – besonders bitter, da am Samstag und Sonntag zwei Weltcup-Abfahrten der Männer eigentlich eingeplant werden.

Doch wie sieht die Situation eigentlich in Zermatt aus? Wie gross ist die Vorfreude bei der Premiere. Immerhin gastieren zum ersten Mal die ganz grossen Stars um Marco Odermatt, Aleksander Kilde oder auch Dominik Paris am Fusse des ikonischen Berges. Es soll ein Rennen mit Potenzial auf einen Klassiker werden. Auf den ersten Blick ist die Stimmung eher ernüchternd. Diverse Hotels und auch Restaurants sind aktuell geschlossen und doch einige Baustellen zu sehen.

Der Grund: Man befindet sich in der Zwischensaison. Eine Zermatterin erklärt gegenüber 20 Minuten. «Die Leute brauchen ja auch mal Ferien.» Schon seit längerer Zeit gäbe es aufgrund des hohen Besucherandrangs fast keine Zwischensaison mehr, doch wenn, dann im November. Schliesslich müssen auch Umbauten und Renovierungen irgendwann gemacht werden. Im Sommer, sowie tiefen Winter habe man gar keine Zeit dafür, sei zu gut ausgelastet.

Der Grossteil der Zermatter sieht der Matterhorn-Premiere positiv entgegen. Eine junge Zermatterin meint im Schneefall angesprochen. «Ich freue mich sehr, es herrscht so eine gute Stimmung». An der Startnummernauslosung vom Freitag werde sie gemeinsam mit Freunden teilnehmen und die Zeit geniessen. Ein weiterer Zermatter meint: «Es ist toll, so einen Event hier zu haben. Ich bin grosser Skifan und dann diese Stars zu sehen, wie sie hier fahren, ist schon toll.» Angesprochen auf die noch fehlende elektrisierende Stimmung im Dorf meint eine ältere Dame: «Es ist ja auch eine Premiere. Da braucht es vielleicht auch etwas Anlaufzeit.»

Dorfplatz bei Startnummernauslosung gut gefüllt

Doch es gibt auch negative Stimmen. «Braucht es das wirklich auch noch», fragt ein Arbeiter. Man habe doch schon genügend Events. Dieser weitere inmitten der Zwischensaison sei doch auch für die Arbeiter nicht gerade optimal gewählt. Für eine weitere Zermatterin hat der Event durchaus seine Berechtigung. «Aber jetzt müsse es auch gefahren werden.»

Besonders bitter wäre die Absage der Rennen aufgrund des Windes oder vom Schneefall. Vom Medienverantwortlichen der Rennen heisst es allerdings gegenüber 20 Minuten: «Aktuell gehen wir davon aus, dass das Rennen am Samstag durchgeführt wird.» Am Freitagabend fand die Startnummernauslosung statt – der dafür vorgesehene Platz im Dorf war extrem gut gefüllt. Die Begeisterung der lokalen Bevölkerung ist also da, nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

