Mehr Corona-Hilfsgelder : Repräsentantenhaus stimmt für Trumps Forderung

2000 statt 600 Dollar sollen jene Menschen in den USA erhalten, die aufgrund der Pandemie ihren Job verloren haben. Das Repräsentantenhaus hat abgestimmt, jetzt fehlt noch der Senat.

Das demokratisch geführte US-Repräsentantenhaus stimmt für die von Präsident Donald Trump geforderte Erhöhung der Einmalzahlung für Arbeitslose im Rahmen der Corona-Hilfen. «Wir hätten viel höhere Zahlungen in die Vorlage aufgenommen, wenn er (Trump) früher etwas gesagt hätte. Aber es ist nie zu spät, das Richtige zu tun», sagte der Demokrat Dan Kildeeam Montag. Auf die Frage am Ende einer Veranstaltung in Wilmington, Delaware, ob er, der designierte Präsident Joe Biden, die Erhöhung von 600 auf 2000 Dollar unterstütze, antwortete Biden: «Ja.» Die Demokraten pochten seit langem auf höhere Einmalzahlungen an US-Bürger von 2000 Dollar und nutzten Trumps Vorschlag, um die Abstimmung voranzutreiben.