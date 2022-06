Hardliner Ted Cruz : Republikaner attackiert Elmo von der «Sesamstrasse» wegen Covid-Impfung

Um vor allem Kinder vom Nutzen der Covid-Impfung zu überzeugen, liessen die Macher der «Sesamstrasse» das knuddelige Monster Elmo diese Erfahrung machen. Das ging dem republikanischen Senator Ted Cruz zu weit.

Screenshot Yutube/ Sesame Street in Communities

«Elmo hat heute seine Covid-Impfung erhalten, so wie Elmos Mama und Papa!», heisst es in einem Tweet des rotpelzigen Monsters aus der «Sesamstrasse». Sein Vater habe zwar «eine Menge Fragen» gehabt, aber Elmos Arzt habe ihm gesagt, die Impfung halte ihn gesund, ebenso wie seine Freunde und seine Familie. Diesen Schritt vollzieht Elmo in einer aktuellen Folge der Serie. «Es hat nur ein wenig gezwickt», sagt er.