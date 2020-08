vor 1h

«Das Beste kommt erst noch» : Donald Trump nimmt seine Nominierung offiziell an

Im Weissen Haus haben sich am Donnerstagabend rund 1500 Gäste zum letzten Parteitag der Republikaner versammelt. Höhepunkt ist die Rede des amtierenden Präsidenten.

1 / 6 Donald Trump spricht zu seinen Anhängern und will nun ganz offiziell für vier weitere Jahre antreten. (27. August 2020) REUTERS Ivanka Trump hält kurz vor dem Auftritt ihres Vaters eine Rede und sagt: «Mein Vater hat starke Überzeugungen. Er weiss, was er glaubt, und er sagt, was er denkt. Ob man mit ihm übereinstimmt oder nicht, man weiss immer, wo er steht.» keystone-sda.ch Etwa 1500 Anhänger versammelten sich im Garten des Weissen Hauses. REUTERS

Gut zwei Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner ihren Parteitag fortgesetzt. Zum Abschluss der viertägigen Veranstaltung spricht am Donnerstagabend vom Südrasen des Weissen Hauses aus US-Präsident Donald Trump. Bei seiner Rede hat Trump seine Nominierung zum Kandidaten bei der Wahl am 3. November offiziell angenommen. «Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an», so Trump.

In seiner Rede versprach Trump auch einen Sieg über das Coronavirus. «In den vergangenen Monaten wurden unsere Nation und unser gesamter Planet von einem neuen und mächtigen neuen Feind heimgesucht. Wir werden das Virus besiegen, die Pandemie beenden und stärker als je zuvor aus der Krise hervorgehen.» Trump stellte erneut einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Aussicht. «Wir werden vor dem Ende des Jahres oder vielleicht sogar schon früher einen Impfstoff herstellen.»

Joe Biden und die Demokraten wurden wie erwartet zur Zielscheibe. «Wir haben die letzten vier Jahre damit verbracht, den Schaden, den Joe Biden in den letzten 47 Jahren angerichtet hat, wieder rückgängig zu machen.» Er fuhr fort und pries seine Arbeit in den vergangen Jahren an. Sollte er wiedergewählt werden, so verspricht er: «Das Beste wird erst noch kommen.»

Parteitag überschattet von Protesten

Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt. Trump (74) zieht gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) in die Wahl, den die Demokraten in der vergangene Woche zu ihrem Kandidaten gekürt hatten.

Der viertägige Parteitag wird von Unruhen und Protesten gegen Rassismus überschattet. Auslöser war ein Polizeieinsatz in der Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin am Sonntag. Dabei wurde dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake in den Rücken geschossen. Beim Republikaner-Parteitag war das Versprechen von «Recht und Ordnung» eine zentrale Botschaft. Vizepräsident Mike Pence sagte am Mittwoch: «Sie werden nicht sicher sein in Bidens Amerika.»

Massnahmen missachtet Zum Abschluss des Parteitags haben die Organisatoren Empfehlungen zum Schutz vor Corona-Infektionen nicht eingehalten. Im Garten des Weissen Hauses versammelten sich rund 1500 Gäste, um die Ansprache von Donald Trump zu hören. Die Stühle standen dabei dicht an dicht, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die allermeisten Gäste trugen keine Schutzmasken. Einige schüttelten in der dicht gedrängten Menge vor Beginn der Veranstaltung Hände. Das Wahlkampfteam teilte mit, Gesundheitsexperten hätten mit den Republikanern zusammengearbeitet, um zu gewährleisten, dass der Sicherheit von Personen beim Parteitag Rechnung getragen werde. Die strengen Protokolle stünden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC.

Überschattet wird der Parteitag auch von Hurrikan «Laura», der am frühen Donnerstagmorgen mit verheerenden Sturmfluten auf die Südwestküste der USA getroffen war. Pence sagte betroffenen Regionen Unterstützung zu. «Wir werden jeden Schritt des Weges in den kommenden Tagen und Wochen mit euch sein.»