Washington : Republikaner blockieren Budget – Shutdown droht

Der US-Senat hat gegen den Entwurf für einen Übergangshaushalt und gegen die Aussetzung der Schuldenobergrenze gestimmt.

Sollte nicht bald eine Einigung im Budgetstreit erreicht werden, kommt es in der Nacht auf Freitag zum Shutdown.

Damit droht den USA in der Nacht auf Freitag ein sogenannter Shutdown.

Wenige Tage vor Ablauf des Haushaltsjahres zeichnet sich in den USA keine Einigung auf ein neues Budget ab. Der US-Senat stimmte am Montagabend gegen einen Entwurf der Demokraten für einen Übergangshaushalt und die damit verbundene Aussetzung der Schuldenobergrenze.

Die in der vergangenen Woche vom Repräsentantenhaus verabschiedete Vorlage sieht vor, den laufenden Haushalt bis Anfang Dezember zu verlängern. Damit soll ein sogenannter Shutdown, also die Stilllegung von Bundesbehörden, nach Ablauf des Haushaltsjahres in der Nacht zum Freitag abgewendet werden.