US-Repräsentantenhaus : Republikaner Gosar für gewalttätiges Anime-Video gerügt

Der Post eines Gewaltvideos mit ihm als Schwertkämpfer bringt dem Republikaner Paul Gosar eine seltene Rüge im US-Parlament ein. Die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez holt zum verbalen Gegenschlag aus.

«Wenn wir mit gegen unsere Kollegen gerichtete Darstellungen Gewalt schüren, dann sickert Gewalt in dieses Land ein»: Alexandria Ocasio-Cortez.

Getty Images via AFP/Anna Moneymaker

In einer Szene versetzt ein Kämpfer mit dem Konterfei Gosars einer Figur mit den Gesichtszügen von Ocasio-Cortez einen Hieb ins Genick.

Er hat vor einiger Zeit auf Twitter ein gewalttätiges Anime-Video gepostet, in dem digital veränderte Kämpfer einander töten.

Wegen der Verbreitung eines Gewaltvideos hat das US-Repräsentantenhaus den republikanischen Abgeordneten Paul Gosar in einem ungewöhnlichen Schritt gemassregelt. Mit 223 zu 207 Stimmen votierte die von den Demokraten dominierte Kammer am Mittwoch für eine formale Rüge des Kongressmitglieds aus Arizona. Gosar muss auch seinen Rauswurf aus zwei Ausschüssen hinnehmen. Seine Parteikollegen stimmten fast geschlossen gegen die entsprechende Resolution – nur Liz Cheney aus Wyoming und Adam Kinzinger aus Illinois scherten aus und schlossen sich den Demokraten an.