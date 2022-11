US-Repräsentantenhaus : Republikaner nominieren Kevin McCarthy für Nancy Pelosis Nachfolge

Der Chef der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy (57), hat einen ersten grossen Schritt zur Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer geschafft. In einer Fraktionsabstimmung am Dienstag votierten 188 Republikaner für McCarthy. Sein Kontrahent Andy Biggs vom Rechtsaussen-Flügel der Partei erhielt demnach 31 Stimmen. Allerdings muss sich McCarthy mit internen Vorbehalten herumschlagen und für die Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses sind mindestens 218 Stimmen nötig.

McCarthy kam damit dem Ziel der Republikaner näher, nach den Midterms vom Dienstag vergangener Woche die Demokratin Nancy Pelosi an der Spitze des Repräsentantenhauses abzulösen. Die entscheidende Abstimmung in der gesamten Kammer wird aber erst am 3. Januar stattfinden, wenn der neue Kongress zusammenkommt. Die Abstimmung in der Republikaner-Fraktion erfolgte am Dienstag, bevor überhaupt die künftige Mehrheit im Repräsentantenhaus feststand.