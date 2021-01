USA : Republikaner wollen Trump-Impeachment verzögern

Auch wenn Joe Biden jetzt im Weissen Haus sitzt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ist noch nicht vom Tisch. Die Demokraten wollen damit schnell vorankommen, aber die Republikaner pochen auf mehr Zeit.

Der Top-Republikaner in den USA, Mitch McConnell, plädiert für einen späteren Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Donald Trump. Ein Aufschub um eine Woche oder mehr könne Trump Zeit einräumen, sich vorzubereiten und sein Rechtsteam aufzubauen, sagte McConnell in einem Telefonat mit seinen republikanischen Kollegen im Senat.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus stimmten vergangene Woche dafür, Trump wegen der mutmasslichen Aufstachelung von Menschen anzuklagen, die am 6. Januar gewaltsam das Kongressgebäude erstürmt hatten. Die Demokraten streben ein schnelles Verfahren an und argumentieren, Land und Kongress bräuchten eine solche Abrechnung, bevor es vorwärts gehen könne.

Trump solle nicht davonkommen können

Dabei liegt der Beginn des Verfahrens im Senat zum Teil auch in den Händen der Top-Demokratin aus dem Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Sie kann entscheiden, wann sie die Anklage «Anstachelung zum Aufruhr» an den Senat weiterleitet. Dort müssen dann McConnell und der neue demokratische Mehrheitsführer in der Kammer, Chuck Schumer, über das weitere Vorgehen verhandeln. Wie das Verfahren ablaufen solle, darüber spreche er noch mit McConnell, sagte Schumer am Donnerstag.