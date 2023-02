Republikanerin Nikki Haley will gegen Trump antreten

US-Präsidentschaftswahl 2024 : Republikanerin Nikki Haley will gegen ihren früheren Chef Trump antreten

Laut der Zeitschrift «Politico» war sie 2016 in ihrem ersten Jahr in der UN präsenter als Aussenminister Rex Tillerson.

Nikki Haley – hier beim Parteikongress der Republikaner am 1. Februar 2023 – will mit ziemlicher Sicherheit gegen Trump antreten.

Die Republikanerin Nikki Haley (51) will in wenigen Tagen ihre Kandidatur für das US-Präsidentenamt ankündigen.

Die republikanische Politikerin und frühere UN-Botschafterin den USA, Nikki Haley, hat ihre Präsidentschaftskandidatur angedeutet. Sie habe am 15. Februar im Bundesstaat South Carolina eine «grosse Ankündigung» zu machen, schrieb Haley am Mittwoch auf Twitter. Beobachter gehen davon aus, dass Haley an diesem Tag in der Stadt Charleston als erste Vertreterin der Republikaner eine parteiinterne Gegenkandidatur zu Ex-Präsident Donald Trump verkündet. Trump hat bisher als einziger Republikaner für die Wahl 2024 seinen Hut in den Ring geworfen.