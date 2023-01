«Respektiert meine Privatsphäre» – Britney Spears ist genervt von Fans 

1 / 8 Britney Spears muss ein Machtwort sprechen. FilmMagic Nachdem die Sängerin ihren Instagram-Account gelöscht hat, schickten besorgte Fans ihr eine Polizeistreife nach Hause, um nach ihrem Wohlbefinden zu schauen. Instagram/britneyspears So schnell die Polizei ausrückte, so schnell war sie auch wieder weg. Denn Britney ist wohlauf. Doch diese Aktion ihrer Fans geht der 41-Jährigen nun zu weit. FilmMagic

Anfang der Woche sorgte Popstar Britney Spears für besorgte Gemüter in ihrer Fangemeinde. Erneut löschte die 41-Jährige plötzlich ihren Instagram-Account, nachdem sie ihren Namen zu «River Red» gewechselt hatte. Daraufhin riefen mehrere Fans am Dienstagabend die Polizei, welche zu dem Anwesen der Sängerin nach Thousand Oaks ausrückten, um nach dem Wohlbefinden der «Toxic»-Interpretin zu schauen. Doch dort schien alles in Ordnung. Britney allerdings ist alles andere als erfreut über den Besuch der Gesetzeshüter.

«Respektiert in Zukunft meine Privatsphäre»

In einem Tweet macht sie ihrem Frust Luft und schreibt: «Wie jeder weiss, wurde die Polizei aufgrund einiger Scherzanrufe zu meinem Haus gerufen. Ich liebe und vergöttere meine Fans, aber dieses Mal ging das zu weit.» Weiter kritisiert die zweifache Mutter: «Es wurde in meine Privatsphäre eingedrungen.» Deshalb fordert Spears: «Während dieser Zeit in meinem Leben hoffe ich wirklich, dass die Öffentlichkeit und meine Fans, die mir so am Herzen liegen, meine Privatsphäre in Zukunft respektieren können.»

Britney drückt mal den falschen Knopf

Es ist nicht das erste Mal, dass der Instagram-Account der Sängerin deaktiviert oder gelöscht wurde. So auch im Dezember 2022. Damals deaktivierte Spears die Plattform. Sie wisse, dass ihr Konto mehrfach nicht erreichbar gewesen sei, so die Performerin. Die letzten beiden Male sei sie aber selbst daran schuld gewesen. Sie habe einfach aus Versehen den falschen Knopf gedrückt.

Bis Ende 2021 stand Britney Spears 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70), dies, nachdem sie 2008 nach einem Nervenzusammenbruch entmündigt worden war. In dieser Zeit wurde sie von ihrer Fangemeinde, der sogenannten B-Army, unterstützt, die auch die «Free Britney»-Bewegung ins Leben rief. Seitdem die Vormundschaft beendet wurde, sorgt die Musikerin immer wieder mit Social-Media-Beiträgen für Aufsehen. So zeigte sie sich in der Vergangenheit wiederholt nackt – nur Emojis bedeckten ihre Intimzonen – oder postet sich unkoordiniert tanzend in Videobeiträgen.

