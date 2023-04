Nati-Coach Murat Yakin schützt Bayern-Goalie Yann Sommer

Sein Nati-Trainer nimmt ihn nun in Schutz.

Die Kritik an Yann Sommer war nach der 0:3-Pleite gegen Manchester City gross . Besonders TV-Experte Didi Hamann nahm kein Blatt vor den Mund. «Für mich war der Torwart heillos überfordert» , meinte der 46-Jährige. Dazu sprach er von einer allgemeinen Verunsicherung, die Sommer dem Team gibt. Dies schon in den ganzen letzten Wochen und deshalb sei auch der Patzer von Upamecano vor dem 0:2 passiert, erklärte der Deutsche.

Nun hat sich Nati-Trainer Murat Yakin zu der harten Kritik gegen seinen Stammgoalie geäussert. «Harte Analysen gehören zum Geschäft und vor allem auch zum FC Bayern. Aber gerade die derart scharfe Kritik von Hamann ist für mich unverständlich. Sie ist in dieser Form respektlos gegenüber Yann», sagte der Coach im Rahmen eines Sponsorenevents gegenüber dem « Blick ».

Der 50-Jährige sieht Sommer definitiv als nicht schuldig für die bittere Pleite an. Besonders, dass Hamann statt Upamecano Sommer die Schuld am 0:2 gibt, sei fragwürdig. «Jeder weiss, dass Yann eine beruhigende Art auf die Mannschaft hat. Das hat er auch in den ersten Wochen bei Bayern München bewiesen.»