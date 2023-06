Frauen-WM : Streit zwischen DFB und dem FC Bayern eskaliert

Mächtig Ärger mit dem FC Bayern München überlagert die Vorbereitung der deutschen Fussballerinnen auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, sprach bei der Bekanntgabe des vorläufigen 28-köpfigen WM-Kaders am Mittwoch sogar von «Wortbruch». Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war sichtlich angefressen. Es geht um die Abstellung der fünf Münchner Spielerinnen, die nicht planmässig am 20. Juni im Trainingslager in Herzogenaurach anreisen dürfen – sondern nach dem Veto des deutschen Meisters erst am 23. Juni.