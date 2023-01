Prinz Harry soll in der Schweiz Teenagerin verführt haben

Anzügliche Scherze, viel Alkohol und eine Geheimhaltungsvereinbarung: Eine Quelle verrät Details über ein wildes Skiwochenende von Prinz Harry in Davos Klosters.

Prinz unter Beschuss : «Respektloser» Harry soll in der Schweiz Teenagerin verführt haben

Er hatte es faustdick hinter den Ohren: Harry im Jahr 2005 auf dem Hotelbalkon in Davos Klosters. Die britischen Royals waren regelmässig zu Besuch im Schweizer Skiort. An einem Wochenende soll es der Prinz besonders bunt getrieben haben, wie eine Quelle gegenüber dem britischen Boulevardblatt «The Sun» verrät.

Darum gehts Harry galt in seinen jungen und wilden Jahren als Partyprinz – so weit, so bekannt.

Nun enthüllt ein Insider brisante Details aus seinem Skiwochenendtrip nach Klosters GR.

Der damals 27-Jährige soll mit einer acht Jahre Jüngeren angebandelt und sie danach zum Schweigen verpflichtet haben.

Neue Details über das einstige Single- und Partyleben von Prinz Harry kommen nach Jahren ans Licht. Ein ehemaliger Kumpel beschuldigt den Herzog von Sussex gegenüber «The Sun», sich respektlos gegenüber Frauen verhalten zu haben. Besonders rüpelhaft soll der damals 27-jährige Prinz zu einer acht Jahre jüngeren Britin gewesen sein – und zwar während eines Skiwochenendes in Davos Klosters.

Offenbar verbrachte Harry die Nacht mit der 19-Jährigen und verlangte danach von ihr, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Damit habe er verhindern wollen, dass die junge Frau über das Treffen mit dem Royal spricht.

In einem Nachtclub soll Harry gehörig einen über den Durst getrunken und sich dabei derb und abfällig über die junge Britin geäussert haben. «Das war vielleicht ein Scherz. Als voll bezahltes Mitglied der königlichen Familie schien er jedoch daran gewöhnt zu sein, das zu bekommen, was er wollte», so die Quelle gegenüber dem Boulevardblatt. Dazu gehören Mädchen, kostenlose Getränke und VIP-Behandlungen.

«So war Harry damals»

Seine Freunde bemerkten, dass Harry mit der «jungen, attraktiven und vornehmen» Britin ins Hotel verschwand. Am nächsten Tag hörten sie von der Geheimhaltungsvereinbarung. Der Insider berichtet ausserdem von einer Nachtclub-Hostess, die Harry in London kennen lernte und nach Balmoral einlud. «Sie war ein Mädchen aus dem Norden und der Arbeiterklasse, sie hatte einen Akzent und war äusserst attraktiv.» Offenbar soll die Hostess, die zwischen 21 und 22 Jahre alt war, die Einladung angenommen, sich aber nicht auf Harry eingelassen haben. Er habe sie dafür kritisiert und sich über ihren Akzent lustig gemacht. «So war Harry damals», so die Quelle weiter.

Besonders stört sie sich am widersprüchlichen Verhalten des Prinzen, da er in der Netflix-Doku «Harry & Meghan» und in seinem Buch «Spare» von sich selbst sagt, ein Feminist zu sein. Auch sein Klagen darüber, als Royal «eingesperrt» worden zu sein, könne sie nicht wirklich ernst nehmen, da er immer die Annehmlichkeiten genoss, die sein blaues Blut ihm ermöglicht habe.

