Basel – «Respektlosigkeit gegenüber den Menschen mit einer Behinderung»

«Es ist so anstrengend. Die Leute verstehen nicht, auf welche Hürden Menschen mit Behinderung im Alltag treffen», so Schley.

Rollstuhlfahrer Markus Schley trifft in der Basler Innenstadt praktisch täglich auf Behindertenparkplätze und Trottoirs, die mit Velos und E-Trottinetten zugestellt sind. Auf Facebook hat er angefangen, Bilder zu posten, worauf eben solche Situationen festgehalten sind. Damit appelliert er an alle Velo- und E-Trottinett-Fahrenden. Das Abstellen der Gefährte an diesen Orten sei nicht nur verboten, sondern in erster Linie auch respektlos.