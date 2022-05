Swiss Overshoot Day: Ressourcen aufgebraucht – ab heute lebt die Schweiz auf Pump

Wie der WWF in seiner Mitteilung schreibt, hat die Schweiz am 13. Mai den «Overshoot Day» erreicht.

Würden alle Personen so leben wie die Schweizer Bevölkerung, so wären die Ressourcen von drei Erden notwendig.

WM-Gastgeber auf dem ersten Platz

Es geht aber auch noch schlechter: Trauriger Spitzenreiter auf der Liste ist Katar: Das Land, in dem im Winter 2022 bei drückender Hitze die WM stattfinden wird, hatte am 10. Februar dieses Jahres bereits alle eigentlichen Ressourcen verbraucht, die bis Ende Jahr zur Verfügung stehen. Mit Luxemburg, dessen «Overshoot Day» nur vier Tage später war, hat es auch ein europäisches Land in die Top 3 geschafft. Knapp dahinter finden sich mit Kanada und den USA, deren natürliche Rohstoffe laut O vershootday.org am 13. März aufgebraucht waren, die ersten grösseren Länder.

Welt lebt auf Pump

Klar ist: In punkto Nachhaltigkeit leben Personen in der Schweiz auf viel zu grossem Fuss. Würde die ganze Weltbevölkerung so viele Ressourcen benötigen wie die Schweiz, so wäre die Menschheit auf drei Planeten angewiesen, um ihren Rohstoffbedarf zu decken. Auch gesamthaft gesehen lebt die Weltbevölkerung besser, als dies die Vorräte an Ressourcen auf lange Sicht zulassen: Weltweit liegt die Biokapazität, also die Kapazität von Ökosystemen, nützliche Materialien zu produzieren und Abfälle zu absorbieren, bei 1,6. Bei einem Wert von 1 würden sich die Produktion der Natur und der Konsum der Bevölkerung ausgleichen.