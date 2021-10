«Wir sind empört» – Restaurant auf dem Gurten will Zertifikat auch für Terrasse und Take-Away

Seit 13. September muss in den Innenbereichen von Restaurants ein gültiges Covid-Zertifikat gezeigt werden. Auf der Terrasse und beim Take-Away ist gesetzlich keine Vorzeigepflicht vorgeschrieben. Das Restaurant Tapis Rouge geht jedoch diesen Schritt weiter: Wer die Terrasse nutzen oder Take-Away holen will, muss ein Zertifikat vorweisen.

Rechtlich erlaubt

Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion Bern , sagt: «Restaurants ist es erlaubt, strengere Regeln als die vom Bund vorgegebenen, zu implementieren. Das kommt jedoch nicht so häufig vor.» Giebel versteht in diesem Falle beide Seiten. «Es ist schwer den Spagat zwischen den Massnahmen und Kundenwünschen zu machen. Ich verstehe, dass es je nach Ort manchmal einfacher ist, einfache, klare Regeln zu haben, aber ich verstehe auch, dass die Leserin die gängigen Vorschriften erwartet hat», sagt er zu 20 Minuten.

Positive Rückmeldungen von Gästen

«Von den Kundinnen und Kunden erhalten wir durchaus positive Rückmeldungen. So freuen sich die Gäste über ein maskenfreies Bewegen in den Restaurants und die Rückkehr zu einer gewissen Normalität», sagt Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare. Da das Selbstbedienungsrestaurant auch von Seminar- und Eventteilnehmenden als Verpflegungslokalität genutzt wird, wolle man die Personen mit und ohne Zertifikat nicht mischen, so Bauer. «Da wir den Gästen drinnen ein maskenfreies Bewegen ermöglichen wollen, haben wir uns für eine Zugangskontrolle im Tapis Rouge entschieden.»