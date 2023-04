Bären Kiental: Restaurant benennt seine Gulag-Pommes um

So sah die Speisekarte am Donnerstag noch aus.

Das Restaurant Bären in Kiental BE hat seine «Gulag-Pommes» umbenannt. Daraus ist eine «kooperative Portion Pommes frites» geworden.

Die Sommerkarte des Restaurants Bären in Kiental BE kam nicht bei allen gut an. Unter anderem gab es dort «gemischten Salat mit hausgemachter Sowjet-Sauce», «Schweineschnitzel kollektivistischer Art», einen «Molotov-Cheesecake» und eine «Gulag-Portion Pommes frites». Das sorgte auf Facebook für kritische Kommentare. Und in einer nicht-repräsentativen Umfrage von 20 Minuten sagten 40 Prozent der Teilnehmenden, sie fänden die Anspielungen geschmacklos. 32 Prozent sagten, sie fänden es okay, aber nicht besonders witzig.