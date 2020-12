«Leb dein Leben wie gehabt», steht in einem Werbe-E-Mails, das mehrere Twitter-User des Gastronomie-Unternehmen Sinnvoll Gastro aus Luzern erhielten – kurz nachdem Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Freitag die neuen Corona-Massnahmen des Bundes verkündet hatte. Das zum Unternehmen gehörende Hotel und Restaurant Ferus in Emmen bietet seinen Gästen im Mail an, ein «Proforma-Zimmer» zu buchen und damit die Sperrstunde zu umgehen. «Wir sorgen dafür, dass alles beim Alten bleibt», heisst es dazu.