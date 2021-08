Dramatischer Personalmangel - Restaurants fehlen die Köche – jetzt werden Öffnungszeiten verkürzt

«Die Arbeitszeiten sind ein Problem»

Warum verlassen so viele Köche die Gastrobranche?

Das Problem ist, dass der Job grundsätzlich einen niedrigen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat: Nur wenige Eltern raten ihren Kindern dazu, Koch oder Köchin zu lernen. Gerechtfertigt ist das nicht. Der Durchschnittslohn liegt in der Branche bei etwa 4400 Franken, so schlecht ist das nicht. Schwierig sind aber die Arbeitszeiten. Denn man arbeitet abends und am Wochenende. Während Corona haben nun viele in eine neue Branche gewechselt. Dort verdienen sie gleich viel und haben mehr frei. Zurück in die Küche wollen die meisten darum nicht mehr.