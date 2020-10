Tiszberger verlässt das Schweizerheim und benachrichtigt die Gewerbepolizei des Kantons Luzern. Diese sieht aber keinen Handlungsbedarf: «Das Schweizerheim hat sich an die geltenden Bestimmungen gehalten, da die Kontaktdaten aufgenommen werden», gibt Urs Renggli, Chef der Gastgewerbe-Polizei Luzern , auf Anfrage bekannt. D erartige Meldungen würden sich aber in letzter Zeit häufen . Denn was vielen offe n bar n icht bekannt ist: Die Abstandsvorschriften müssen nicht in jedem Restaurant eingehalten werden.