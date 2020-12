1 / 6 Gehen die Beizen zu? Laut dem Basler Kantonsarzt Thomas Steffen dürften sie zu den wichtigen Ansteckungsorten gehören. Getty Ein Restaurant in der Stadt Luzern. Laut BAG-Zahlen sind Gastrobetriebe in nur 2,8 Prozent der Fälle der vermutete Ansteckungsort. Nadine Wechsler Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli fordert den Bundesrat auf,.. Reuters

Das BAG hat neue Zahlen zu den Ansteckungszahlen präsentiert. Bei den meisten Fällen ist unklar, wo sich die Patienten angesteckt haben. Bedeutend sind aber Ansteckungen in der Familie, aber auch am Arbeitsplatz, während nur wenige vermuten, sich in einem Restaurant angesteckt zu haben. Was verrät die Statistik?

Laut dem Basler Kantonsarzt Thomas Steffen ist in der jetzigen Corona-Situation mit den hohen täglichen Zahlen eine Infektion an vielen Orten möglich. «Dies führt auch dazu, dass die Familie vermutlich in dieser Statistik zu häufig angegeben wird. Die Familie gehört zu den Ansteckungsorten, die am besten eingrenzbar sind, zum Beispiel bei einer weiteren Ansteckung in der Familie», so Steffen.

«Virus kann sich ohne Maske schnell weiterverbreiten»

Umgekehrt könne man im Moment nicht sicher abgrenzen, ob nun eine Ansteckung im öffentlichen Verkehrsmittel, beim Einkaufen oder im Restaurant erfolgt sei. «Wir wissen aber, dass sich das Virus in Räumen ohne Maske beim Sprechen schnell weiterverbreiten kann, weshalb gerade Restaurants und Bars zu den wichtigen Ansteckungsorten gehören dürften», sagt der Kantonsarzt. Im Kanton Basel-Stadt sind die Restaurants denn auch bereits geschlossen. Auch Bundesrat Berset plant laut dem «Tages-Anzeiger» einen Beizen-Lockdown.

Gemäss Steffen ist aus dem Contact-Tracing überdies bekannt, dass auch der Arbeitsort ein nicht unbedeutender Ansteckungsort sei. «Häufig stellen wir fest, dass die Schutzkonzepte bei der eigentlichen Arbeit gut funktionieren, aber beim Mittagessen oder in der Kaffeepause die meisten Risikosituationen entstehen.»

Ansteckungsort oft kaum zu erurieren

Auch die Genfer Epidemiologin Olivia Keiser sagt, dass die Statistik mit Vorsicht interpretiert werden müsse. «Die spannende Frage wäre: Wie wurde das Virus in die Familie getragen? Und hier gibt die Statistik keinen Aufschluss.»