Am Mittwoch hat der Bundesrat Beschlüsse in einem Impfpapier festgehalten .

Mit dem Green Pass zurück in die Normalität. Wieder in den Ausgang und Restaurants besuchen: In der Schweiz könnten Privilegien für Geimpfte bald möglich sein. Israel macht es bereits vor: Über 3,2 Millionen Einwohner von knapp neun Millionen dürfen seit Sonntag wieder Fitnessstudios, Restaurants, Theater oder Sportereignisse besuchen. Gewährt werden ihnen die Vorzüge in der Pandemie, weil sie geimpft sind oder Antikörper gegen das Coronavirus aufgebaut haben.