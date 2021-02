Der Bundesrat will vorsichtig öffnen: Sein Exit-Plan sieht vor, dass Restaurants frühestens am 1. April wieder den Aussenbereich öffnen dürfen – vorausgesetzt, dass sich die epidemiologische Lage nicht verschlechtern. Unter den gleichen Bedingungen soll dann auch das Trainieren in Fitnesscentern wieder möglich werden.

Das ist den Branchen, einzelnen Kantonen und nun auch einer Mehrheit der Gesundheitskommission des Nationalrates zu langsam. Letztere will dem Bundesrat sogar vorschreiben, Restaurants und Fitnesscenter per 22. März zu öffnen. So beantragt eine Mehrheit der 25 Kommissionmitglieder dem Rat, einen entsprechenden Artikel ins Covid-19-Gesetz zu schreiben, wie sie am Freitag beschlossen hat. Das Gesetz kommt in der Frühlingssession ins Parlament.