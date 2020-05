Zwei Franken

Restaurants verrechnen Gästen Corona-Zuschlag

Um die Mehrkosten für die Hygienemassnahmen zu decken, erheben einige Restaurants einen Corona-Zuschlag von zwei Franken. Der Konsumentenschutz vermutet zudem versteckte Preiserhöhungen.

Das Restaurant Yen’s in Züric h verrechnet seinen Gästen einen Corona-Zuschlag von zwei Franken pro Person. « Die Corona-Krise war sehr einschneidend für unser Familienunternehmen, aber so müssen wir die Preise nicht aufschlagen», sagt die Geschäftsführerin des Lokals, Yen Nguyen .

Wegen der Schutzkonzepte fallen bei den Restaurants Mehrkosten an, die sie über diesen Zuschlag wieder ausgleichen wollen.

Seit der Wiedereröffnung der Restaurants nach dem Lockdown kann die Rechnung zur bösen Überraschung werden. Denn einige Wirte verrechnen ihren Gästen einen Corona-Zuschlag. So ist es zwei Freunden passiert, die in einem Restaurant im Genferseegebiet gegessen hatten: «Wir mussten als Beitrag an die Kosten des Desinfektionsmittels zwei Franken pro Person bezahlen», zitiert «24 Heures» einen der Gäste.