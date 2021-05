Nach Bundesratsentscheid - Restaurants wollen die Innenbereiche schon an Pfingsten öffnen

Die Gastronomen freuen sich, dass der Bundesrat ab Ende Mai den Betrieb im Innern der Restaurants wieder erlauben will.

Sie wollen aber schon am Pfingstwochenende öffnen.

Der Bundesrat will die Innenbereiche in Restaurants öffnen.

Der Bundesrat will die Restaurants Ende Mai wieder komplett öffnen. Die Gastronomen jubeln. «Freude herrscht, geniessen wir für einmal den Tag», sagt Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer an einer Medienkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe. Er sei überzeugt, dass ein grosser Teil der Kantone den Öffnungsentscheid befürworten werde.